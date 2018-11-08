США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

В Соединенных Штатах Америки был совершен тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), названной создателями Minuteman III. Даная информация была размещена изданием Stars and Stripes.

Испытания учебного реактивного снаряда, у которого отсутствовал боевой заряд, были осуществлены примерно в 10:01 по московскому времени. Его старт совершили с авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. В рамках тестирования были выполнены две задачи: отработана точность ракетных систем и проверена их надежность. Объект, который должна была поразить МБР, располагался в Тихом океане. По словам военных, она попала точно в цель, но подробностей пуска они приводить не стали.

В середине этого лета тестовый запуск подобной ракеты завершился провалом. Командование приняло решение уничтожить ее прямо в полете, чтобы минимизировать возможный ущерб от ее падения. Данные МБР были приняты на вооружение американской армии более 45 лет назад и являются единственными снарядами подобного типа, базирующимися на земле. Они могут уничтожить объекты, находящиеся в 12 тысячах километрах от их места расположения.