Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Соединенных Штатах Америки был совершен тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), названной создателями Minuteman III. Даная информация была размещена изданием Stars and Stripes.

Испытания учебного реактивного снаряда, у которого отсутствовал боевой заряд, были осуществлены примерно в 10:01 по московскому времени. Его старт совершили с авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. В рамках тестирования были выполнены две задачи: отработана точность ракетных систем и проверена их надежность. Объект, который должна была поразить МБР, располагался в Тихом океане. По словам военных, она попала точно в цель, но подробностей пуска они приводить не стали.

В середине этого лета тестовый запуск подобной ракеты завершился провалом. Командование приняло решение уничтожить ее прямо в полете, чтобы минимизировать возможный ущерб от ее падения. Данные МБР были приняты на вооружение американской армии более 45 лет назад и являются единственными снарядами подобного типа, базирующимися на земле. Они могут уничтожить объекты, находящиеся в 12 тысячах километрах от их места расположения.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Клейменов в эфире Первого канала назвал Серебренникова порядочным человеком
  2. Милонов призвал отдать исполнителей Noize MC и Монеточку психиатрам на опыты
  3. В России начали создание перспективного стратегического бомбардировщика

Эти новости могут вас заинтересовать

Объявлено имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Нурмагомедов в ярости потребовал чемпионский пояс после массовой потасовки

Госдума прокомментировала вторжение американского самолета в Черное море

РФС опубликовал мотивирующее видео «Меняйся, как Головин»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках