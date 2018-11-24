США испытали гиперзвуковой аналог крылатой ракеты «Томагавк»

В Сети появилась информация о том, что Соединенные Штаты провели первые тесты гиперзвуковой ракеты в районе одного из своих военных полигонов, расположенных в Тихом океане.

Данная информация была опубликована институтом военно-морских сил США. В ней отмечается, что американские специалисты разрабатывают гиперзвуковой снаряд с огромной дальностью пуска. Точные параметры не называются, однако, по словам разработчиков, он сможет достичь любого объекта на Земле в течение 60 минут. В качестве носителей могут выступить как субмарины класса «Огайо», так и современные эсминцы.

В сообщении также указывается, что данная разработка может стать частью системы мгновенного удара, предполагающей возможность нанесения США ударов по целям, находящимся в любой части света. Американцы уже и раньше создавали летательные аппараты, способные летать на гиперзвуковой скорости. К примеру, 5 лет назад модель X-51A Waverider смогла достичь скорости в 5,1 Маха.