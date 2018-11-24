Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

США испытали гиперзвуковой аналог крылатой ракеты «Томагавк»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Сети появилась информация о том, что Соединенные Штаты провели первые тесты гиперзвуковой ракеты в районе одного из своих военных полигонов, расположенных в Тихом океане.

Данная информация была опубликована институтом военно-морских сил США. В ней отмечается, что американские специалисты разрабатывают гиперзвуковой снаряд с огромной дальностью пуска. Точные параметры не называются, однако, по словам разработчиков, он сможет достичь любого объекта на Земле в течение 60 минут. В качестве носителей могут выступить как субмарины класса «Огайо», так и современные эсминцы.

В сообщении также указывается, что данная разработка может стать частью системы мгновенного удара, предполагающей возможность нанесения США ударов по целям, находящимся в любой части света. Американцы уже и раньше создавали летательные аппараты, способные летать на гиперзвуковой скорости. К примеру, 5 лет назад модель X-51A Waverider смогла достичь скорости в 5,1 Маха.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Эксперт объяснил причину обвинения России западными странами в провале «Единого трезубца» НАТО
  2. Россияне назвали количество необходимых им для счастья денег
  3. Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой и рассмешил зал

Эти новости могут вас заинтересовать

Американский эсминец USS Carney вошел в порт Одессы

Младшая из сестер Хачатурян пройдет повторное медицинское обследование

Индия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5»

СМИ: США оказались беззащитны перед российскими «Кинжалами»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках