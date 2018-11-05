Здравствуйте. В этой статье я опишу такой интересный, захватывающий и творческий процесс как создание сайта с нуля. Для начала нужно прописать доменное имя сайта. Что такое доменное имя? Согласно Википедии, «доменное имя — символьное имя, служащее для идентификации областей — единиц административной автономии в сети Интернет — в составе вышестоящей по иерархии такой области». Иначе говоря, это то, что указано в адресной строке браузера после «https//». Как правило, доменные имена предоставляют так называемые регистраторы.

Понятие домен стоит разделять с понятием хостинга. Хостинг это аренда ресурсов удаленного сервера, на котором планируется размещать физические файлы сайта. Сейчас в интернете великое множество хостеров. Они предоставляют множество услуг по созданию сайтов под ключ. На таких хостингах, создать простой сайт можно в несколько кликов. Хостинги бывают платные и бесплатные. Платные хостинги, как правило, предоставляют больший спектр услуг и больше возможностей. Можно рассмотреть пример создания сайта на хостинге. Я решил взять для примера хостинг Okis.

Это достаточно просто. Регистрируемся на сайте, и начинаем создавать сайт. Сначала нужно прописать доменное имя. Надо заметить, что этот хостинг работает как на платной, так и на бесплатной основе. Домены предоставляется платно. Но можно получить бесплатный поддомен.

Ограничением бесплатного хостинга можно считать надпись «создано на бесплатном конструкторе сайтов Okiss», размещенную на главной странице сайта.

Допустим, доменное имя сайту уже присвоено. Пусть это будет детский сайт Bebi.ru. Далее хостинг предлагает выбрать шаблон сайта. Надо сказать на «Окисе» много шаблонов, но именно по детской тематике выбор не велик. Что из себя представляет шаблон? Шаблон это все оформление сайта.

На «Окисе» распространен следующий вариант. Вверху блок с картинкой по центру, чуть в низу основной лист страницы. Слева, как правило, меню сайта. В некоторых шаблонах меню наверху. В низу также могут находиться ссылки на страницы. Как правило, все основное поле сайта имеет тоже некий гармоничный цвет.

Шаблон выбран, теперь можно начинать работать с сайтом. На сайте можно создать бесконечное множество страниц. Во всяком случае, если и есть какое-то ограничение по числу страниц, то я о нем не знаю. Наверное, это очень большое число. Во всяком случае, больше чем 50 это уж точно. В меню тоже, вроде бы, ограничений нет. Чуть не забыл об еще одной важной вещи — конструкторе сайтов.

Любой уважающий себя хостинг имеет конструктор сайта. Именно на его основе создаются страницы, заливается контент. То есть все содержимое сайта. На «Окисе», естественно, такой конструктор тоже есть. В изначальном шаблоне уже есть несколько страниц, но если вам этого мало, заходим в конструктор и создаем дополнительные страницы. Можно добавлять страницы в меню, а можно и простые, в меню не входящие. Для этого в меню конструктора выбираем, новая страница и совершаем все необходимые операции. А именно, вводим название страницы краткое описание и заголовок. Краткое описание это текст, который выводится при наведении курсора на заголовок страницы.

Страница создана, теперь можно заливать контент. Текстовый контент вводится стандартным способом. Либо путем прямого введения, либо путем копирования из текстового документа. Конструктор сайтов предоставляет большой функционал по вставке графических видео и аудио объектов. А также гиперссылок. Все это предусмотрено в меню конструктора. В меню конструктора есть опции вставить картинку, видео или гиперссылку. Выбрав соответственную опцию и следуя инструкциям, ввожу на сайт соответствующий контент. После этого прописываю в специальном пункте конструктора страницы ключевые слова. Затем регистрирую сайт в поисковиках, путем установки поисковых скриптов в специальном меню сайта (можно также копировать одну тестовую страничку с расширением .html). Сайт готов. Однако это лишь первый шаг, а впереди ещё немало прочих действий, которые необходимо предпринять, чтобы настроить и защитить свой сайт. К слову о безопасности веб-сайтов, тут — https://hackeru.pro/vse_kursy/spetsialist_po_informatsionnoy_bezopasnosti — вы можете освоить профессию специалиста по информационной безопасности. С такими навыками сайты для вас станут «открытой книгой»!

П.С Еще 10 лет назад созданием сайтов могли заниматься только профессиональные айтишники. Но прогресс не стоит на месте и хостинги сайтов становятся все интуитивное и умнее. Теперь создавать сайты могут и кухарки, и тинэйджеры, и даже пенсионеры. Кто знает, может скоро, мы уже сможем создать сайт силой мысли? Поживем, увидим.