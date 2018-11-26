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В ФОКУСЕ

Сотрудницу администрации на Камчатке уволили за сравнение инвалида с животным

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категория: В ФОКУСЕ

Чиновницу из Камчатского края сняли с должности, после того как она сравнила пенсионера инвалида, пришедшего к зданию правительства, с животным.

На размещенном в Сети видео можно увидеть пожилого мужчину, который пришел к административному зданию с обрезом в руках. Женщина за кадром предложила «чпокнуть» пенсионера усыпляющим дротиком, как зверя. Позднее власти региона отметили, что уволенная работница на деле не была государственной служащей, а работала в администрации по договору.

Согласно информации, опубликованной полицейскими, вооруженный пенсионер попытался пройти в здание правительства, заявляя, что его жизни угрожает опасность. Затем выяснилось, что пожилой мужчина является инвалидом и сравнительно недавно у него произошел инфаркт. После допроса его отправили в медицинское учреждение.

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