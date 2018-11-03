Соединения кокосового масла отпугивают насекомых лучше, чем диэтилтолуамид

В соответствии с новым исследованием Министерства сельского хозяйства США (USDA), соединения, полученные из кокосового масла, лучше отпугивают кровососущих насекомых, чем диэтилтолуамид (DEET).

Использование репеллентов является одним из наиболее эффективных способов предотвращения передачи болезней и возникновения дискомфорта, связанных с укусами насекомых. На протяжении более 60 лет DEET считается золотым стандартом в области отпугивателей насекомых, так как является наиболее долговечным и действенным веществом, представленным на рынке. Однако из-за ужесточения правил и роста озабоченности людей по поводу безопасности синтетических репеллентов и инсектицидов, таких как диэтилтолуамид, многие заинтересовались разработкой защитных веществ на основе растений, которые оказались еще более эффективными и продолжительными.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) в USDA выявили определенные жирные кислоты кокосового масла, которые обладают сильной репеллентностью и продолжительным действием. Их можно использовать против множества различных насекомых (комаров, клещей, оводов и клопов), которые могут заражать разными болезнями людей и животных.

Команда ученых, которую возглавил энтомолог Джунвей (Джерри) Чжу, вместе с Отделом исследований агроэкосистем ARS в Линкольне (штат Небраска), обнаружили, что соединения кокосового масла не теряют своей эффективности против кусающих мух и клопов на протяжении двух недель. Против клещей они действуют одну неделю. К тому же при повышении концентрации они демонстрировали сильную репеллентность против комаров.

Некоторые люди отказываются использовать DEET и обращаются к народным средствам или репеллентам на основе растений. Однако большая часть имеющихся в продаже органических отпугивателей могут работать только в течение непродолжительного периода времени, отмечает Чжу

Ученый подчеркивает, что само кокосовое масло не является репеллентом. Однако смесь жирных кислот из него – каприновая кислота, лауриновая кислота и каприловая кислота, а также их соответствующие метиловые эфиры – обеспечивает сильное отталкивающее действие по отношению к кровососущим насекомым. Инкапсулируя кокосовые жирные кислоты в формулу на основе крахмала, ученые получили натуральный продукт, способный защитить крупный рогатый скот от жигалок на четыре дня.

Эффективность диэтилтолуамида против жигалок составляет всего 50 процентов, тогда как у соединений кокосового масла это значение составило 95 процентов.

При использовании DEET против клопов и клещей он теряет свою эффективность уже через три дня, в то время как соединения кокосового масла продолжают работать около двух недель. Жирные кислоты также крайне эффективны против москитов, включая комара желтолихорадочного, который переносит вирус Зика.

Согласно данным, опубликованным Чжу, эти соединения обеспечивают более продолжительную защиту, чем любой другой известный природный репеллент, направленный на отпугивание кровососущих насекомых.