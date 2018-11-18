Смоленский рыбак-подводник запечатлел на видео опасную находку в Днепре

Рыбак из Смоленска, который увлекается подводной ловлей рыбы, с помощью недавнего видео доказал, что погружение в реку Днепр может запросто закончиться трагической смертью.

На опубликованном в Сети ролике можно увидеть рыбака с подводным ружьем, нашедшего огромное количество боевых снарядов на дне реки. Судя по всему, эти боеприпасы были «похоронены» здесь в годы Второй Мировой войны. Увидеть их крайне сложно из-за мутной воды, а доставать крайне опасно.

По словам смоленского подводника, он снял вышеуказанный видеоролик в прошлом месяце. Хоть видео и длится сравнительно немного, однако плавал рыбак довольно долго. Ему удалось поймать судаков и щук, а также наткнуться на «эхо давней войны».