Сенатор попрекнула недовольных жизнью на 3 500 рублей ужасами войны

Российские политики продолжают удивлять общественность своими высказываниями по поводу размера потребительской корзины. В этот раз сумму в 3 500 рублей прокомментировала сенатор Екатерина Лахова. По её словам, те, кто жалуются на размер потребительской корзины и называют сумму мизерной, должны помнить о более тяжелых временах для страны – о войне.

Лахова отметила, что выжить на эти деньги действительно сложно, но было и хуже.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?» — задается вопросом сенатор.

Лахова добавила, что прекрасно понимает необходимость употреблять в пищу разные продукты. Однако, как призналась политик, она сама время от времени питается одной гречкой. Она отметила, что такие дни «полезны для здоровья».

Лахова добавила, что не стоит доходить до крайности в этом вопросе. По ее мнению, необходимость увеличения потребительской корзины действительно существует, но сделать это не просто.

«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть», — заявила Лахова.

Стоит отметить, что в Саратове депутат Николай Бондаренко попытался прожить на 3 500 рублей. Однако, как сообщил политик, это действительно очень сложно. Он рассказал о том, как он питается и в чем ему приходится себя ограничить.