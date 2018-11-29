Самолет Трампа столкнулся с лайнером в аэропорту Нью-Йорка

Издание Associated Press отмечает, что в воздушной гавани Нью-Йорка личный авиалайнер Дональда Трампа, лидера США, столкнулся с небольшим самолетом и получил механические повреждения.

Журналисты добавляют, что не стоит путать данный самолет, который является собственностью компании Трампа, с «бортом номер 1», использующимся всеми президентами США. Миллиардер перестал пользоваться личным лайнером, как только занял пост лидера нации. Поэтому он был припаркован в аэропорту.

Столкновение же произошло с небольшим двухмоторным самолетом премиум-класса, на борту которого находились три члена экипажа. В воздушной гавани отмечают, что никто в результате аварии не пострадал. Специалисты в настоящее время оценивают ущерб, нанесенный транспортным средствам. В агентстве добавляют, что авиалайнер обошелся Трампу в 100 000 000 долларов.