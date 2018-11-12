Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

Прокуратурой Сахалинской области начата проверка по факту унижения школьницы учительницей в городе Холмске.

11 ноября в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено непрофессиональное поведение педагога. Инцидент произошёл в МАУ «СОШ №1» сахалинского города Холмск. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уже инициирована проверка на основе данного видеоролика.

На видео учительница на повышенных тонах разговаривает со своей ученицей. На глазах у других учеников она отчитывает девочку, заостряя внимание класса на её «неопрятной одежде». На этом женщина не остановилась, назвав во время своей тирады школьницу «приемной дочерью родителей».

Затем она добавила, что это не её домыслы. «Мне об этом намекнули ученики, вот я и спрашиваю«, — объяснила женщина вопрос, доведший девочку до слёз.

На данный момент можно только предполагать, какие меры будут приняты в отношении педагога. Это станет известно после окончания проверки, начатой прокуратурой.