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В ФОКУСЕ

Российский тяжелый беспилотник «Охотник» разогнался до 200 км/ч на полосе

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категория: В ФОКУСЕ

В текущем месяце беспилотный ударный самолет «Охотник», разработанный специалистами из России, успешно прошел тестирование на посадочной полосе, сумев разогнаться до 200 км/ч.

Согласно словам одного из экспертов испытания были проведены на полосе, принадлежащей авиационному заводу Новосибирска. Беспилотник впервые проехал по ней и смог набрать заданную скорость. В воздух летательный аппарат поднимать пока не стали. Он добавил, что дрон самостоятельно набрал скорость и остановился.

В ближайшие недели «Охотник» должен будет проехаться по полосе предприятия еще 5-6 раз, причем без подъема в воздух. Новинка разработана с использованием стелс-технологий. Ее взлетная масса составляет 20 тысяч килограмм. Согласно неподтвержденным данным эта беспилотная машина сможет летать со скоростью до 1 000 км/ч.

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