Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Российский оперный певец порвал рот на сцене Екатеринбурга

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В рамках выступления в оперном театре Екатеринбурга исполнитель Ильгам Валиев порвал себе рот. Артист сам рассказал об этом происшествии в соцсети «Фейсбук».

В одной из сцен спектакля «Кармен» Валиев участвовал в постановочном поединке. В ходе него он и повредил нижнюю и верхнюю губы. После наступления антракта певец получил первую медицинскую помощь, а затем завершил выступление. Тенор добавил, что все трюки подготавливались вместе с опытными каскадерами, поэтому сражения обычно обходились без крови.

По словам певца, он до сих пор не может понять, как умудрился получить столь сильную травму. Когда спектакль завершился, Валиев отправился в травмпункт, в котором ему зашили обе раны. Доктора также сказали, что он не сможет петь на протяжении пары недель.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Танкер Grand Elena протаранил причал на Сахалине
  2. Роналду стал первым футболистом, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов
  3. Украина попросила НАТО увеличить количество кораблей в Черном море

Эти новости могут вас заинтересовать

Представлен концептуальный внедорожник концерна «АвтоВАЗ»

Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с РФ

«Мне опасаться нечего»: Слепаков ответил на приглашение Кадырова приехать в Грозный

Студент открыл стрельбу в колледже Новосибирска и покончил с собой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках