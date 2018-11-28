Российский оперный певец порвал рот на сцене Екатеринбурга

В рамках выступления в оперном театре Екатеринбурга исполнитель Ильгам Валиев порвал себе рот. Артист сам рассказал об этом происшествии в соцсети «Фейсбук».

В одной из сцен спектакля «Кармен» Валиев участвовал в постановочном поединке. В ходе него он и повредил нижнюю и верхнюю губы. После наступления антракта певец получил первую медицинскую помощь, а затем завершил выступление. Тенор добавил, что все трюки подготавливались вместе с опытными каскадерами, поэтому сражения обычно обходились без крови.

По словам певца, он до сих пор не может понять, как умудрился получить столь сильную травму. Когда спектакль завершился, Валиев отправился в травмпункт, в котором ему зашили обе раны. Доктора также сказали, что он не сможет петь на протяжении пары недель.