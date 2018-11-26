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В ФОКУСЕ

Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

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категория: В ФОКУСЕ

Самолеты Российской Федерации Су-24 совершили неожиданный облет бельгийских фрегатов. В общей сложности экипаж воздушных суден совершил три полета на малой высоте.

Событие произошло в четверг 22 ноября. Корабли Бельгии участвовали в морских учениях НАТО на Балтике. Российские Су-24 были вооружены боевыми снарядами.

Ситуацию прокомментировал капитан одного из бельгийских фрегатов Кристоф Беллегем. По словам капитана, поступок российских пилотов можно назвать демонстрацией силы. Также Беллегем отметил, что сторона Бельгии предпочитает действовать осторожно, чтобы не возникло недопонимания и несчастного случая.

После облета Су-24 фрегатов морские учения прервались во избежание непреднамеренного поражения российских самолетов.

Напомним, что ранее появилась новость о российском воздушном судне Ту-124, который пролетел над кораблями НАТО.

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