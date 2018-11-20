Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения по ПВО в Средиземном море

Алексей Рулев, представитель Черноморского флота (ЧФ) России, отметил, что фрегаты «Адмиралы Макаров и Эссен» участвовали в маневрах, которые были проведены в Средиземном море.

Согласно словам военного, экипажи боевых кораблей России отработали приемы противовоздушной обороны: сначала определили вражеские воздушные цели, а затем отразили их атаку. Он добавил, что расчеты успешно справились со своими целями.

В ЧФ отметили, что в нынешнем году российские фрегаты уже не в первый раз входят в акваторию Средиземного моря для выполнения учебных тренировок. Они направлены на подготовку экипажей кораблей к возможным атакам, как с воды, так и с воздуха.