Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу‍

В ноябре пройдет встреча России, Индии и Ирана. Запланированное мероприятие связано с открытием международного транспортного коридора «Север-Юг». Протяженность потенциального транспортного коридора составит 7,2 тысячи километров.

В сравнение с Суэцким каналом, коридор отличается дешевизной. Проект включает в себя железную дорогу и водный транспорт.

По предварительным данным, транспортный коридор позволит уменьшить время и цену перевозки грузов на более чем 30%. Примерная оценка объема грузоперевозок в год составляет от 20 до 30 миллионов тонн.

Напомним, что Суреш Прабху, министр торговли и промышленности Индии, ранее дал комментарий, связанный с заинтересованностью в скорейшем начале эксплуатации коридора.