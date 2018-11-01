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В ФОКУСЕ

Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу‍

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категория: В ФОКУСЕ

В ноябре пройдет встреча России, Индии и Ирана. Запланированное мероприятие связано с открытием международного транспортного коридора «Север-Юг». Протяженность потенциального транспортного коридора составит 7,2 тысячи километров.

В сравнение с Суэцким каналом, коридор отличается дешевизной. Проект включает в себя железную дорогу и водный транспорт.

По предварительным данным, транспортный коридор позволит уменьшить время и цену перевозки грузов на более чем 30%. Примерная оценка объема грузоперевозок в год составляет от 20 до 30 миллионов тонн.

Напомним, что Суреш Прабху, министр торговли и промышленности Индии, ранее дал комментарий, связанный с заинтересованностью в скорейшем начале эксплуатации коридора.

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