Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Американской корпорации Google грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. В отношении Google LLC, как сообщается на официальном веб-ресурсе Роскомнадзора, было заведено административное дело.

Дело будет рассмотрено уже в декабре 2018 года. По заявлению Роскомнадзора, американская компания, согласно законам РФ, была обязана подключиться к Федеральной государственной информационной системе. Также задача корпорации заключалась в блокировке в поисковой выдаче ссылок, ведущих на сайты, входящие в список запрещенных.

Нарушение предусмотрено по статье 13.40, часть 1 КоАП. Статья подразумевает неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. Максимальный штраф для юридических лиц равен 700 000 рублей.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
  2. ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ
  3. Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

Эти новости могут вас заинтересовать

В Норильске подростки жестоко избили сверстницу и выложили видео в интернет

Украина «задавит» Россию «крутым оружием»‍

На авиабазу Красноярского края прибыли модернизированные МиГ-31БМ

Американский сенатор сравнил правительство России с мафией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках