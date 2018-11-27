Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

Американской корпорации Google грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. В отношении Google LLC, как сообщается на официальном веб-ресурсе Роскомнадзора, было заведено административное дело.

Дело будет рассмотрено уже в декабре 2018 года. По заявлению Роскомнадзора, американская компания, согласно законам РФ, была обязана подключиться к Федеральной государственной информационной системе. Также задача корпорации заключалась в блокировке в поисковой выдаче ссылок, ведущих на сайты, входящие в список запрещенных.

Нарушение предусмотрено по статье 13.40, часть 1 КоАП. Статья подразумевает неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. Максимальный штраф для юридических лиц равен 700 000 рублей.