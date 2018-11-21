Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерным оружием

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

На сайте госзакупок появилась информация о приобретении Росгвардией нового вооружения. Согласно сообщению, были куплены две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия с лазерными излучателями.

Сообщается, что новые автомобили обойдутся ведомству в 65 миллионов рублей. Они поступят на вооружение уже к концу текущего месяца.

Новые транспортные средства предназначены для создания определенного поведения у нарушителей правопорядка. Для обезвреживания преступников будут использоваться  световой поток, мощностью более 20 тысяч люменов, лазерное излучение или акустические сигналы, мощность которых в пике может достигать 135 децибелов. Лазерное излучение точечно будет воздействовать на сетчатку глаза.

После применения данной системы, у человека наблюдается паралич центральной нервной системы сроком до 180 секунд. Отмечается, что серьёзных последствий для организма не наступает. Применение данного оружия вызывает у человека паническое состояние и желание убежать с места преступления.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Парень несколько часов избивал и насиловал девушку, не захотевшую с ним знакомиться
  2. В Самарской области разбились три фуры
  3. В Самаре мужчина зарезал жену и дочь, а потом покончил с собой

Эти новости могут вас заинтересовать

Жестокая драка новосибирских водителей попала на видео

Кокорин не смог забить мяч с метра в пустые ворота

Видео: Су-57 атакует по наземным целям

Российских школьников будут обучать по государственным телепрограммам

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках