Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерным оружием

На сайте госзакупок появилась информация о приобретении Росгвардией нового вооружения. Согласно сообщению, были куплены две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия с лазерными излучателями.

Сообщается, что новые автомобили обойдутся ведомству в 65 миллионов рублей. Они поступят на вооружение уже к концу текущего месяца.

Новые транспортные средства предназначены для создания определенного поведения у нарушителей правопорядка. Для обезвреживания преступников будут использоваться световой поток, мощностью более 20 тысяч люменов, лазерное излучение или акустические сигналы, мощность которых в пике может достигать 135 децибелов. Лазерное излучение точечно будет воздействовать на сетчатку глаза.

После применения данной системы, у человека наблюдается паралич центральной нервной системы сроком до 180 секунд. Отмечается, что серьёзных последствий для организма не наступает. Применение данного оружия вызывает у человека паническое состояние и желание убежать с места преступления.