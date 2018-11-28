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В ФОКУСЕ

Роналду стал первым футболистом, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов

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категория: В ФОКУСЕ

Криштиану Роналду, игрок из ФК «Ювентус», участвовал в очередной игре нового тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которой его команда смогла одержать победу над «Валенсией».

В спортивных СМИ сообщают, что матч прошел на стадионе «Альянц», расположенном в городе Турин. Нападающий из Португалии продемонстрировал хорошую игру, отметившись результативной подачей мяча, которая и привела к счету 1:0 в пользу «Ювентуса». Сам гол был забит Марио Манджукичем во второй половине игры.

Однако это далеко не главное достижение португальца в прошедшем матче. Дело в том, что эта победа стала для него сотой в рамках Лиги чемпионов. В результате он оказался первым в мире футболистом, достигшим подобного результат. Более того, по данному показателю он опережает большую часть клубов, участвовавших в этом турнире.

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