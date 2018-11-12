Рэпер Face выпустил трек о скандале между Земфирой, Гречкой и Монеточкой

Рэп-исполнитель Иван Дремин, который более известен молодежи под прозвищем Face, разместил новую композицию, получившую название «Земфира». Ее анонс состоялся в начале текущего месяца на официальной странице певца в «Инстаграме».

Данная композиция посвящена скандалу, разгоревшемуся в середине этого лета между Земфирой и ее коллегами по цеху: Гречкой и Монеточкой. На данный момент времени она смогла набрать свыше 23 000 лайков в социальной сети «ВКонтакте», однако на YouTube ее прослушали всего 8 000 раз. Многие поклонники певца заявляют, что тот наконец-то возвратился к истокам. К примеру, пользователь под ником alexdoesntwrite отметил, что «Фейсу» удалось эффектно вернуться к своему изначальному стилю, за который многие и полюбили его, а также собрать огромное количество лайков, уже превысившее показатели альбомов других рэперов.

До этого рэпер разместил в Instagram видеоролик, где ест апельсины перед камерой под свой новый трек, посвященный Земфире. В описании к записи он отметил, что готов пожалеть поклонников певицы и не выпускать композицию, если под видео наберется больше 100 000 сообщений. В результате под ним набралось 28 000 комментариев.

Ниже мы приводим самый «невинный» отрывок из новой композиции российского рэпера.