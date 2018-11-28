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В ФОКУСЕ

Разбившийся в Индонезии самолет имел неисправный датчик

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категория: В ФОКУСЕ

В издании Bloomberg заявили, что у разбившегося в Индонезии воздушного судна Boeing 737, принадлежавшего авиаперевозчику Lion Air, вышел из строя один из датчиков.

Специалисты из Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии выяснили, что механик проверил самолет, однако не стал устранять неисправность у датчика угла атаки. В их докладе не указывается точная причина падения авиалайнера, но при этом дается точный анализ того, что произошло на его борту. Пилоты сначала попросили у диспетчеров сообщить им точные значения скорости и высоты, а потом заявили, что у них возникли трудности с управлением.

«Боинг» упал 29 октября уже спустя одиннадцать минут после подъема в воздух. Он рухнул в море и унес жизни 189 человек. Согласно данным черного ящика воздушное судно имело неполадки с указателем скорости.

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