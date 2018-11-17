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В ФОКУСЕ

Раскрыт секрет невидимости новейшего истребителя Су-57

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня стало известно, что секрет невидимости боевого самолета Су-57 пятой генерации заключается в использовании специальной краски, покрывающей его корпус. Именно благодаря ей он соответствует всем стандартам техники нового поколения.

Краску наносят на воздушное судно с использованием специальных техник. В результате российские конструкторы решили пойти другим путем по реализации стелс-технологии. Если в Соединенных Штатах для этого используют особые материалы, то в России было решено применять краску. В результате Су-57 оказался легче своих зарубежных аналогов, а, следовательно, более маневренным. К тому же он может нести на борту гораздо больше оружия. При этом данный самолет тоже сокрыт от вражеских радаров – это было доказано при проведении соответствующих испытаний в самой крупной безэховой камере в РФ.

При проведении тестирования носовой части в кабину поместили летчика, а точнее его манекен. Тем самым специалистам удалось получить более достоверные данные. Инженеры не стали отрицать, что применение специальных материалов, позволяет сделать самолет менее заметным, однако они посчитали, что минусов у них все же больше. Примером этих существенных недостатков является стратегический бомбардировщик B-2, который не может разогнаться до сверхзвуковой скорости или осуществлять сложные маневры.

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