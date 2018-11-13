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В ФОКУСЕ

Пятилетний мальчик из Чечни отжался более четырех тысяч раз и побил рекорд

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категория: В ФОКУСЕ

Представители чеченского Министерства спорта сообщили о новом рекорде по числу сделанных отжиманий. В местных СМИ заявляют, что он был установлен 5-летним ребенком Рахимом Куриевым.

Мальчик смог отжаться от пола ровно 4105 раз без единого перерыва. На этого у него ушло 146 минут. Он планировал выполнить данное упражнение в количестве 5000 раз, однако у него оказалось недостаточно сил для этого. Родители ребенка сообщают о том, что их сын увлекается спортом последние два года. В основном он выполняет упражнения в домашних условиях, то есть не посещает тренажерный центр. Ему удается без проблем садиться на шпагат и удерживать планку, стоя вниз головой. Уже сейчас Куриев обладает невероятным мышечным корсетом.

Прошлый рекорд по количеству отжиманий удерживал 5-летний Бата Боктаев из Калмыкии, сумевший около трех лет назад отжаться 4050 раз. Ранее сильнейшим ребенком являлся Андрей Косташ из Украины, который выполнил данное упражнение ровно 4000 раз. Чеченец собирается в ближайшем будущем попытаться поставить новый рекорд. По словам Мусы Ханарикова, главы Министерства спорта Чечни, ребенок решил посвятить полученный результат Рамзану Кадырову, руководителю республики.

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