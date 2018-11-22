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В ФОКУСЕ

Пьяный священник снес дорожный знак в Баяндае

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В СМИ, сославшихся на представителей ОВД по Баяндаевскому району, сообщают, что подвыпивший священнослужитель снес дорожный знак в Иркутской области.

По словам сотрудника ОВД, инцидент со священником произошел вчера. На данный момент времени осуществляется соответствующая проверка. В управлении МВД по региону не стали комментировать это происшествие. Согласно предварительным сведениям знак сбил священнослужитель недавно возведенного в районе храма Михаила Архангела.

На размещенном ролике в социальных сетях священник оценивает ущерб, нанесенный его автомобилю Peugeot. Автор видео при этом отмечает, что дорожный указатель был сбит «пьяным батюшкой». На второй записи видно, как водитель в рясе садится в автомобиль полиции, а потом у него спрашивают, зачем он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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