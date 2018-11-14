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В ФОКУСЕ

Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя

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категория: В ФОКУСЕ

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ», в торгово-выставочном центре Suntec, расположенном в Сингапуре, Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя.

В Сингапуре начался международный Восточноазиатский саммит. Также в среду, 14 ноября, здесь состоялся саммит Россия-АСЕАН.

Путин прибыл в город на три дня. 15 ноября президент России примет участие в пленарном заседании Восточноазиатского саммита, которое станет завершающим этапом его трёхдневного визита в Сингапур.

При входе в торгово-выставочный центр Suntec расположена рамка металлоискателя. Владимир Путин хотел по привычке пройти мимо рамки, но сотрудники службы безопасности аккуратно его «перенаправили», чтобы российский лидер прошёл через рамку.

Отмечается, что после того, как рамка «зазвенела», никто не стал досматривать российского президента или просить его продемонстрировать содержимое карманов.

В ВАС в этом году принимают участие 18 стран. Что примечательно, Россия впервые представлена на уровне главы государства.

Ранее телеканал 360° сообщал, что Лаврова и Пескова не пустили на переговоры к Путину в Сингапуре.

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