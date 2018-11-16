Путин проверил одну из аптек Петербурга

Президент России Владимир Путин неожиданно решил совершить визит в аптеку Санкт-Петербурга. Глава РФ хотел убедиться, что в аптеке продаются все необходимые лекарства.

Ольга Новикова, являющаяся заведующей аптекой, сообщила президенту, что все важные и необходимые препараты всегда имеются в наличии. Поскольку сотрудники аптеки занимаются мониторингом товаров.

Рядом с медицинским учреждением собралась группа местных жителей. Один из них обратился к Владимиру Путину, предположив, что глава России заболел. На обращение президент России отреагировал со смехом, заявив: «Нет, слава богу!».