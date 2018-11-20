Путин пообещал армии масштабные изменения

Президент Владимир Путин планирует переоснастить вооруженные силы России. На совещании в Сочи глава государства заявил, что «к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов».

Владимир Путин аргументировал свою позицию, объяснив, что масштабное переоснащение даст возможность решать армии все необходимые и поставленные перед ней задачи. Также по заявлению главы российского государства, обновление оружия и техники позволит защитить Россию от внешних угроз.

Напомним, что в конце декабря Владимир Путин поручил повысить уровень боевой и оперативной подготовки войск Российской Федерации, опираясь на опыт военных операций в Сирии.