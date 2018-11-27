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В ФОКУСЕ

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Украинский лидер Петр Порошенко дал интервью трём телеканалам, объяснив своё решение по введению военного положения в приграничных областях Украины.

Он уточнил, что в данный момент страна находится под угрозой начала «полномасштабной войны с Российской Федерацией». Именно это обстоятельство, как отметил Порошенко, и вынудило СНБО на тридцать дней ввести военное положение в ряде украинских областей.

«После инцидента [в Азовском море – примечание редакции] мы должны обеспечить украинские Вооруженные силы на отпор в случае наземного вторжения», — приводят слова Петра Порошенко на сайте телеканала «112 Украина». Также украинский лидер отметил, что по его информации на приграничных базах РФ в последние месяцы было увеличено количество наземной боевой техники.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу с Россией неподалеку от Керченского пролива. С российской стороны эти действия расценили как провокацию, после чего были приложены усилия для предотвращения потенциально опасных маневров со стороны украинских судов. На данный момент суда находятся в порту Керчи, а украинские моряки задержаны.

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