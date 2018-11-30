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В ФОКУСЕ

Порошенко сообщил «плохие новости» для Путина

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Лидер Украины Петр Порошенко дал интервью телеканалу «Sky News», в ходе которого поделился двумя плохими новостями для главы России Владимира Путина.

Главу Украины попросили прокомментировать ситуацию, связанную с позицией России касаемо произошедшего в Азовском море. Ранее российская сторона заявила, что событие в море является провокацией перед выборами на Украине.

Петр Порошенко ответил, что решение касаемо того, кто займет место президента Украины, принимает украинский народ. После лидер Украины рассказал о двух новостях, являющихся плохими для Владимира Путина.

«Первая: российский президент никогда не будет решать, кто станет президентом Украины», — заявил Порошенко.

Другая новость, как высказался президент Украины, связана с потенциальной возможностью отмены выборов на Украине. Согласно словам Порошенко, отмена выбор выгодна только Владимиру Путину.

«Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, то в этой ситуации выиграет только один человек. Вы знаете его имя? Это Путин», — разъяснил президент Украины.

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