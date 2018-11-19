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КОСМОС

Популярный блогер присоединился к адептам теории плоской Земли

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категория: КОСМОС

Несколько дней назад в Колорадо (штат США) состоялась очередная конференция сторонников теории о том, что Земля имеет плоскую форму. В ней участвовал известный видеоблогер Логан Пол.

В рамках одного из собраний Пол решил выступить на сцене, заявив, что верит в теорию о плоской форме нашей планеты. Люди, сидевшие в зале, восприняли его слова с восторгом. Практически все высказывания блогера о том, что он хочет докопаться до правды и не желает слушать ученых, были встречены громкими аплодисментами.

На это ежегодное мероприятие люди приехали со всех уголков земного шара. Каждый посетитель конференции уверен, что наша планета является неподвижным диском, «висящим» в космосе. Снимки и видеоролики от NASA и других космических агентств они называют подделками, считая, что все правительства мира сговорились друг с другом, чтобы скрыть истину от людей.

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