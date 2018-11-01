Пообещавший прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц депутат пожаловался на меню

Николай Бондаренко, саратовский народный избранник, решивший питаться на 3500 рублей в месяц после спора с бывшей главой регионального министерства труда Натальей Соколовой, пожаловался на однообразное меню.

В прошлом месяце в Сети был размещен ролик, на котором показано, как Бондаренко спорит с Соколовой о денежной сумме, необходимой людям для проживания в области на протяжении одного месяца. Министр отметила, что текущего прожиточного минимума достаточно для местных жителей, указав на то, что макароны всегда стоят недорого. Позднее глава ведомства была уволена, однако депутат все равно решил провести эксперимент, прожив 30 дней на 3500 рублей. По словам депутата в первый день он пожарил яичницу, затушил овощи, приготовил суп из костей курицы и съел яблоко с карамелькой. Однако из-за ограниченного бюджета ему впоследствии не удалось значительно расширить меню.

Парламентарий отметил, что следующая закупка обошлась ему в 875 рублей, причем он приобрел почти те же продукты, что и раньше. На этот раз он взял меньше карамелек и хлеба, а также сэкономил на картошке, чтобы купить больше курятины. Бондаренко добавил, что морковка и лук закончились у него сравнительно быстро, поэтому он начал брать большее количество данных овощей.