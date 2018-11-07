Полиция проверит видео с «кальянной вечеринкой» школьников в учительской

Сотрудники приморской прокуратуры и регионального УМВД сообщили представителям прессы о начале проверок по поводу сведений о том, что школьники устроили вечеринку со спиртными напитками и кальяном в учительской одной из средних школ края.

Ранее в социальной сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть нескольких подростков, распивающих алкогольные напитки и курящих кальян прямо в кабинете директора. Согласно предварительным сведениям инцидент мог произойти в населенном пункте Новоникольск, расположенном на территории Приморского края. По словам представителей отдела МВД РФ по Уссурийску, сотрудники полиции уже начали проведение проверки опубликованных данных. Когда она завершится, власти примут решение в полном соответствии с текущим законодательством страны.

Прокуратура Уссурийска проверит, насколько хорошо исполняется законодательство, связанное с обеспечением безопасности в средних учебных заведениях, на территории района, где якобы произошел вышеуказанный инцидент. Марина Булашова, директор школы, не стала давать комментарии сотрудникам СМИ. Журналисты выяснили, что в Новоникольске расположена всего одна школа – в ней учатся свыше 450 детей.