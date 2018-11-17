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В ФОКУСЕ

Под Саратовом столкнулись поезд и автобус, четыре человека погибли

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Озинском районе Саратовской области произошло ДТП с участием автобуса и поезда. Сообщается, что столкновение произошло примерно в 12 часов.

В автобусе марки Mercedes, следовавшим по маршруту Саратов — Уральск, находилось семь пассажиров. В результате столкновения, четверо из них погибли, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. На данный момент они находятся в больнице.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, недалеко от границы с Казахстаном.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Из-за сильного удара водителя автобуса зажало в кабине. Спасатели пытаются вызволить его. Выясняются подробности случившегося.

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