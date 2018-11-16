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В ФОКУСЕ

Пентагон назвал примерную стоимость создания Космических сил США

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категория: В ФОКУСЕ

В издании Hill, сославшись на Патрика Шэнахана, замглавы Минобороны США, сообщили, что на формирование в Соединенных Штатах собственных космических сил уйдет примерно 5-10 миллиардов долларов.

В начале этой осени редакция агентства Associated Press смогла получить доступ к докладной записке Хизер Уилсон, руководительницы американского Министерства ВВС, в которой сообщалось, что в первые 5 лет на разработку космических сил придется потратить около 13 миллиардов долларов. Впрочем, Шэнахан отметил вчера, 15 ноября, что на создание нового рода войск потребуется «однозначная, а не двузначная цифра». По его мнению, на этот процесс понадобится менее 10 миллиардов долларов – итоговая сумма может даже составить меньше 5 миллиардов.

Дональд Трамп, американский лидер, ранее заявил, что необходимо создать ВКС и сделать их отдельным типом войск, чтобы впоследствии доминировать в этой сфере. Он добавил, что стране нужно занять лидирующую позицию в космосе, а не идти позади КНР и РФ. В американском оборонном бюджете на следующий финансовый год, начавшийся уже в октябре, указано, что Агентство ПРО США в скором времени займется развертыванием на орбите Земли систем по слежению и перехвату МБР.

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