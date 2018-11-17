Пашинян потребует от Лукашенко и Назарбаева объяснений из-за слов об ОДКБ

Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении, планирует попросить объясниться глав Казахстана и Белоруссии – Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко – из-за их недавних заявлений по поводу обстановки в ОДКБ.

Согласно словам политика высказывания глав государств об избрании нового руководителя Организации договора коллективной безопасности не соответствуют ранее принятым стандартам и принципам. В прошедший понедельник белорусский лидер при беседе с послом из Азербайджана заявил, что у него на примете есть несколько кандидатур на должность генсека ОДКБ, в случае если Минск получит право на назначение следующего руководителя. Пашинян считает, что Лукашенко поступил некорректно, когда решил рассказать данную информацию представителю государства, которое не состоит в организации.

Ранее Назарбаев сообщил, что в будущем новым генеральным секретарем должен оказаться белорусский представитель, так как это соответствует уставу ОДКБ. Однако Пашинян отметил, что глава Казахстана не должен был выступать с подобным заявлением, так как все решения в организации осуществляются при консенсусе, а Армения уже высказала свою позицию. Он добавил, что странам-участницам стоит четко соблюдать договор.