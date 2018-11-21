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В ФОКУСЕ

Парень несколько часов избивал и насиловал девушку, не захотевшую с ним знакомиться

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категория: В ФОКУСЕ

18 ноября на 19-летнюю жительницу Отрадного напал неизвестный и совершил по отношению к ней действия насильственного характера, а после обокрал.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, преступление произошло примерно в 3 часа ночи, когда девушка направлялась в ночной клуб. По пути на улице Советской с ней пытался познакомиться парень, на что получил отказ. Однако это не остановило настойчивого незнакомца, он ударил девушку по голове и затащил в ближайший гаражный массив. Там на протяжении нескольких часов мужчина избивал и насиловал 19-летнюю жертву. Примерно в шесть утра девушке все же удалось вырваться и добежать до квартиры своей подруги, жившей неподалеку.

Девушки вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудники правоохранительных органов отправились на место, где было совершено изнасилование. Они обнаружили сумочку потерпевшей, но из неё пропал мобильный телефон, кошелек и фотоаппарат. Задержать преступника удалось благодаря разбитому планшету. Жертва рассказала полицейским о том, что во время нападения, из кармана преступника выпал белый планшет с разбитым экраном. На заставке гаджета была фотография ребенка. Сотрудники полиции вспомнили, что недавно к ним в отделение поступало заявление о порче планшета. Правоохранители сразу же отправились к заявителю и, оказалось, что это тот самый насильник. Помимо всего на теле девушки был обнаружен след от печатки, которая была на преступнике.

«Мужчина находился дома, где проживал с супругой и маленьким ребенком. На его лице и руках были следы от царапин. Также у него нашлось кольцо-печатка и вещи девушки. Он признался в содеянном и рассказал, что его разозлило, что девушка отказалась с ним знакомиться, да еще в грубой форме, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Насильником оказался 19-летний житель Отрадного. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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