Опубликовано видео «дозаправки» Су-57 в воздухе

Телевизионным каналом «Звезда» было размещено видео, на котором демонстрируется имитация дозаправки самолета Су-57 пятой генерации в воздухе. Ролик был показан в рамках телепрограммы «Военная приемка».

На имитацию дозаправки экипажи воздушных суден потратили около десяти минут. За этот период времени истребитель подлетел к рампе топливного заправщика, роль которого сыграл Ан-12, и выпустил штангу. В опубликованном видео также были продемонстрированы особенности работы штанги, немного отличающейся от аналогичных изделий, установленных на менее современных моделях «Сухого». Журналист добавил, что самолеты приблизились друг к другу на столь малую дистанцию, что на кадрах можно различить лицо пилота Сергея Богдана, скрытое кислородной маской.

Ранее «Звезда» уже публиковала ролики, на которых показана воздушная дозаправка новых истребителей. Су-57 является одним из самых новых боевых самолетов Российской Федерации, который относится к пятому поколению и предназначен для поражения самых различных объектов, находящихся в воздухе, воде или на суше. Первый полет это воздушное судно осуществило около 8 лет назад. В следующем году российская армия получит на вооружение первые серийные образцы новой модели.