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БИОЛОГИЯ

Обвиняемые в изнасиловании коллеги начальники полиции уволены из МВД Уфы

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категория: БИОЛОГИЯ

На официальном интернет-портале МВД опубликовано сообщение о том, что троих начальников отделений полиции в Республике Башкортостан уволили из правоохранительных органов из-за подозрений в изнасиловании 23-летней коллеги.

В новости говорится о том, что им пришлось уволиться с работы за действия, которые порочат достоинство и честь любого полицейского. Роман Деев, руководитель регионального МВД, подписал соответствующее распоряжение. Он также приказал провести служебную проверку, в ходе которой будут найдены все виновные. Затем они будут наказаны по всей строгости закона.

Ранее девушка-дознаватель подала заявление в уфимскую полицию о том, что была изнасилована тремя коллегами в ночь с понедельника на вторник. Одним из них был ее непосредственный руководитель. Преступление было совершено в кабинете отдела, в котором она осуществляет свою работу в качестве дознавателя. Она отметила, что сначала получила приказ от своего начальника явиться в комнату. После этого мужчины накинулись на нее и сексуально надругались над ней в течение всей ночи. Согласно предварительной информации, опубликованной в СМИ, отцом девушки является руководитель силового подразделения МВД по региону.

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