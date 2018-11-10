Обновленный вертолет Ми-26 впервые попал на видео

На территории Подмосковья стартовало тестирование обновленного варианта вертолета Ми-26 Т2В. Телевизионным каналом «Звезда» был опубликован первый ролик, на котором демонстрируется новая вертолетная техника.

Ми-26 является наиболее крупной транспортной вертолетной машиной на планете. Однако за огромными габаритами и неуклюжим обликом скрываются отличные летные характеристики. Модернизированная версия была разработана с учетом новой информации, полученной в ходе антитеррористической операции, проведенной в Сирии. К примеру, новинка оборудована стеклянной кабиной, имеющей многорежимные экраны, на которых отображаются полезные для пилотов сведения, системами ночного видения и боковыми локаторами.

Инженеры смогли адаптировать технику под использование очков ночного видения, что должно будет положительно сказаться на эффективности пилотов при выполнении операций в темное время суток. У нее также появился цифровой автопилот и новейшая установка связи. По словам летчика Максима Щежина, вертолет стал еще более уникальным и удобным для управления. Транспортную кабину изменять не стали, то есть она все также способна вместить в себя более восьмидесяти десантников или легкую боевую технику. Усовершенствованный вариант Ми-26 не планируется вывозить в другие страны.