Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

Средства массовой информации опубликовали в сети список украинских моряков, которые были задержаны ФСБ 25 ноября. Пограничниками управления ФСБ в воскресенье были остановлены два катера «Никополь», Бердянск» и один буксир «Яны Капу».

Федеральная служба безопасности ранее сообщила, что три воздушных судна нарушили государственную границу РФ и направляются в сторону Керченского пролива. На новость отреагировал Киев, сообщив, что все три судна направляются из Одессы в Мариуполь.

Сейчас стало известно, что на борту трех кораблей находились 18 человек. В их числе Роман Мокряк. Его имя обсуждалось в конце прошлого года. Мокряк в 2017 году рассказал про тактику украинских ВМС «волчья стая». По заявлению задержанного, российский корабль не сможет контролировать цель после начала атаки кораблей Украины.