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В ФОКУСЕ

Новый президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией

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категория: В ФОКУСЕ

Саломе Зурабишвили, новый грузинский лидер, в беседе с журналистами Би-би-си заявила, что не планирует сотрудничать с РФ и находить баланс между Кремлем и Европой.

По ее словам, она никогда не делала подобных заявлений, так как на сегодняшний день грузинским властям не удастся взаимодействовать с Москвой. Она добавила, что пока в России ведут «оккупационную линию и ежедневно занимаются похищением людей», между странами невозможен нормальный диалог.

Избранный президент также заявила, что баланса тут быть не может, так как Грузия в настоящее время является «проевропейским государством». Однако Зурабишвили отметила, что если Запад начнет вести диалог с РФ, то грузинские власти присоединятся к переговорам.

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