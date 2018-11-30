Новый президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией

Саломе Зурабишвили, новый грузинский лидер, в беседе с журналистами Би-би-си заявила, что не планирует сотрудничать с РФ и находить баланс между Кремлем и Европой.

По ее словам, она никогда не делала подобных заявлений, так как на сегодняшний день грузинским властям не удастся взаимодействовать с Москвой. Она добавила, что пока в России ведут «оккупационную линию и ежедневно занимаются похищением людей», между странами невозможен нормальный диалог.

Избранный президент также заявила, что баланса тут быть не может, так как Грузия в настоящее время является «проевропейским государством». Однако Зурабишвили отметила, что если Запад начнет вести диалог с РФ, то грузинские власти присоединятся к переговорам.