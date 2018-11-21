Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Ким Чон Ян, представитель от Южной Кореи, должен будет стать следующим главой Интерпола. Данная информация была опубликована на страничке организации в соцсети «Твиттер».

Соответствующее голосование было проведено в рамках недавней Генассамблеи организации, прошедшей в городе Дубай. Чон Ян будет стоять во главе Интерпола как минимум два года. Предыдущий руководитель – Мэн Хунвей – исчез в начале этой осени. Позднее стало известно, что его задержали власти Китая по подозрению в коррупции.

Ранее отмечалось, что руководителем Интерпола может стать Александр Прокопчук, гражданин РФ. Однако в США тут же выступили против его назначения. В Украине заявили, что выйдут из Интерпола, в случае если россиянина выберут главой организации.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В российскую армию начали поступать модернизированные танки Т-72
  2. Экипаж вертолета Ми-26 доставит в Кронштадт истребитель Су-27
  3. Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве

Видео: Мамаев и Кокорин до драки в кафе избили водителя ведущей «Первого канала»

Власти Ирака объявили об уничтожении 45 террористов в Сирии

Фрегат «Ярослав Мудрый» танкер «Лена» отправился в Средиземное море

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках