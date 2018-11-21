Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи

Ким Чон Ян, представитель от Южной Кореи, должен будет стать следующим главой Интерпола. Данная информация была опубликована на страничке организации в соцсети «Твиттер».

Соответствующее голосование было проведено в рамках недавней Генассамблеи организации, прошедшей в городе Дубай. Чон Ян будет стоять во главе Интерпола как минимум два года. Предыдущий руководитель – Мэн Хунвей – исчез в начале этой осени. Позднее стало известно, что его задержали власти Китая по подозрению в коррупции.

Ранее отмечалось, что руководителем Интерпола может стать Александр Прокопчук, гражданин РФ. Однако в США тут же выступили против его назначения. В Украине заявили, что выйдут из Интерпола, в случае если россиянина выберут главой организации.