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В ФОКУСЕ

Необычный удлиненный «Искандер» попал на видео

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категория: В ФОКУСЕ

В одном из выпусков телевизионного канала «Вести» была продемонстрирована уникальная версия ракетной установки «Искандер», отличавшаяся удлиненными размерами.

Оригинальная модификация была запечатлена на НПП «Титан-Баррикады», расположенном в Волгограде и занимающемся сборкой ракетных комплексов. На последних минутах видеосюжета были показаны завершенные изделия, которые уже погрузили на транспортные площадки. Эксперты bmpd тут же заметили странные пусковые системы с увеличенной длиной. Они посчитали, что «Искандеры» теперь способны выпускать крылатые ракеты 9М729, дальность полета которых составляет 5 000 километров.

Данное оружие находится под запретом согласно договору об РСМД. Однако США в ближайшем времени могут выйти из него. Возможно, появление новых установок является ответом на решение Соединенных Штатов.

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