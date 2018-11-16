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В ФОКУСЕ

Немецкие СМИ назвали новейший истребитель Германии бессильным против С-400

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категория: В ФОКУСЕ

В немецком информационном агентстве FAZ заявили, что новый боевой самолет Германии под названием Eurofighter не способен противостоять системам ПВО С-400 «Триумф», разработанным в РФ.

Специалисты издания отмечают, что данный истребитель создавался лишь для осуществления воздушных дуэлей, поэтому при военном конфликте с Россией он не сможет ничего противопоставить новейшим российским комплексам противовоздушной обороны. В издании указывается, что наиболее дорогостоящий военный самолет Германии не предназначен для размещения на его борту ракетных снарядов, способных поражать наземные цели. По этой причине им необходима поддержка со стороны многоцелевых самолетов «Торнадо». Но и это не поможет в борьбе с С-400, так как ее радиус поражения составляет 250 километров, а у немецкой авиации – лишь 150 километров.

Офицер военно-воздушных сил Германии отметил, что для выведения из строя «Триумфа» им потребуется немало сил и затрат. К тому же без потерь подобная атака не обойдется. В агентстве добавляют, что установки ПВО России вызывают головную боль не только у немецких, но и у израильских военных, так как теперь в Сирии им будут противостоять С-300. Для этого Израиль уже закупил у Соединенных Штатов самолеты пятого поколения F-35.

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