Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Назвавшая Цеповяза меценатом глава ОНК Приамурья ушла со своего поста

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Наталья Охотникова, начальница ОНК Приамурья, решила сложить с себя полномочия. Стало также известно, что вместе с ней с должности ушли все участники комиссии.

Охотниковой пришлось уйти со своего поста из-за размещения на своей страничке в «Инстаграме» сообщения, в котором она назвала Вячеслава Цеповяза, осужденного за массовое убийство, «меценатом и фермером». Пользователи тут же осудили действия женщины, а Диана Гурцкая, известная исполнительница, призвала ее сложить с себя полномочия. Позднее Охотникова в беседе с журналистами отметила, что размещенный ею текст был написан адвокатом заключенного и присутствовал в его уголовном деле. Она добавила, что ее слова перефразировали и перевернули с ног на голову, а в травле над ней нет ничего справедливого.

В прошлом месяце средства массовой информации опубликовали в Сети фотоснимок, на котором можно было увидеть Цеповяза, кушающего шашлыки, красную икру и крабов, сидя при этом за решеткой. В СК РФ сразу же завели уголовные дела против работников амурской тюрьмы, а сам осужденный был посажен в штрафной изолятор. Заключенный назвал размещенные фото подделкой, сделанной с целью скомпрометировать его.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Летчики Су-57 начали тестировать новые противоперегрузочные костюмы
  2. Пентагон назвал примерную стоимость создания Космических сил США
  3. Немецкие СМИ назвали новейший истребитель Германии бессильным против С-400

Эти новости могут вас заинтересовать

Видео: туалеты поднялись в воздух и улетели

Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан

В России запустят бесконтактную платежную систему «Мир Pay»

Украина объявила о скором создании «мощнейшей» крылатой ракеты

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках