Назвавшая Цеповяза меценатом глава ОНК Приамурья ушла со своего поста

Наталья Охотникова, начальница ОНК Приамурья, решила сложить с себя полномочия. Стало также известно, что вместе с ней с должности ушли все участники комиссии.

Охотниковой пришлось уйти со своего поста из-за размещения на своей страничке в «Инстаграме» сообщения, в котором она назвала Вячеслава Цеповяза, осужденного за массовое убийство, «меценатом и фермером». Пользователи тут же осудили действия женщины, а Диана Гурцкая, известная исполнительница, призвала ее сложить с себя полномочия. Позднее Охотникова в беседе с журналистами отметила, что размещенный ею текст был написан адвокатом заключенного и присутствовал в его уголовном деле. Она добавила, что ее слова перефразировали и перевернули с ног на голову, а в травле над ней нет ничего справедливого.

В прошлом месяце средства массовой информации опубликовали в Сети фотоснимок, на котором можно было увидеть Цеповяза, кушающего шашлыки, красную икру и крабов, сидя при этом за решеткой. В СК РФ сразу же завели уголовные дела против работников амурской тюрьмы, а сам осужденный был посажен в штрафной изолятор. Заключенный назвал размещенные фото подделкой, сделанной с целью скомпрометировать его.