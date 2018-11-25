Натуральный мед: сладкие новогодние подарки могут быть полезными

В преддверии Нового года каждого человека охватывает нетерпение и ожидание подарка, причем получать их любят не только дети, но и взрослые. Традиционно на новогоднем столе появляется множество сладостей, которые поражают разнообразием и оформлением. Яркие упаковки и запах ванили от конфет – что может быть прекраснее? Единственный момент, омрачающий ситуацию, – это сомнительная польза от кондитерских изделий, где нет практически ничего натурального. Другое дело, если сладкий подарок несет в себе не только удовольствие, но и здоровье, а лучше меда с этой задачей не справится никто.

Медовый ассортимент из Крыма не имеет аналогов

Крым – это уникальная природная зона, где горные растения соседствуют с луговыми травами. Именно они отвечают за многообразие медовой палитры, а новогодние подарки с ценной сладостью выглядят оригинально и необычно в дизайнерском оформлении. Собрать набор из меда разных сортов можно по индивидуальным пожеланиям, добавив к подарку следующие компоненты:

сборы из лекарственных трав;

различные виды орехов;

удобная тара для хранения;

праздничные декорации к подарку.

Сам мед разливается в фирменные баночки с различной емкостью, которая определяет вес продукта и отвечает за его цену. Заказать можно как один любимый медовый сорт, так и несколько его видов, некоторые из которых – настоящая редкость.

Особенности Крымских пчелиных даров

В отличие от фабричных сладостей липовый, луговой и другие сорта можно употреблять каждый день, оздоровляя и омолаживая организм. Если добавить к ним грецкие орехи, миндаль или фундук, то можно полностью заполнить рацион необходимыми микроэлементами. Если купить мед раннего сбора, то вкус его будет насыщен ароматами лаванды и мелиссы, а более поздние сорта наполнены запахами шалфея и чабреца.

Высокое качество натурального продукта гарантируется производителем

Медовый Крым – это пасечное хозяйство, где качеству готовой продукции уделяется особое внимание. За пчелами ухаживают с особым тщанием, но не используются препараты, способные снизить медовые характеристики. В таком продукте полезные свойства накапливаются со временем, и Новый год – это та пора, которая приходится на момент полной концентрации витаминов и эфирных масел. В зимнюю стужу ложечка меда способна согреть каждого человека, поднять ему жизненный тонус и добавить праздничного настроения.