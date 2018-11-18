National Interest заявил о глубоком кризисе в обороне США

В агентстве National Interest, издаваемом в США, сообщили о значительных проблемах в американских войсках, которые могут привести к их проигрышу в случае столкновения с КНР или РФ.

Военные специалисты отмечают, что у Вашингтона в настоящее время недостаточно сил и ресурсов, чтобы противодействовать ключевым угрозам для страны. Речь идет об Иране, КНДР, Российской Федерации, Китае и террористических организациях. Численность армии США сейчас находится на недостаточном уровне, считают эксперты.

В издании отмечают, что в правительстве уже не раз сообщали о недостатке войск. Чтобы выполнять все задачи по национальной обороне, ВМС необходимы 355 боевых кораблей, но сейчас они имеют лишь 286. ВВС требуются 386 эскадрилий, но на сегодня они располагают всего 312. Наземные войска, по мнению специалистов, и вовсе следует увеличить до полумиллиона солдат.

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