NASA получила европейский модуль для космического корабля Orion

Прошло уже более четырнадцати лет с момента анонса президентом США Джорджем Бушем уникального космического корабля, впоследствии получившего название Orion («Орион»). Именно он должен будет стать первым космическим аппаратом, который сможет вывести людей за пределы земной орбиты со времен миссий «Аполлон». Дни бесконечных переносов, изменений и задержек подошли к концу.

Наконец-то космический аппарат, который должен будет доставить людей за пределы низкой околоземной орбиты, получил одну из наиболее важных частей. Дело в том, что компания Airbus спустя долгие годы ожиданий все же привезла в США европейский сервисный модуль (ESM), являющийся основным компонентом корабля «Орион», разработанного NASA.

ESM может выступать в роли модуля для экипажа, обеспечивая его необходимым энергетическим, тепловым и силовым управлением. Он также способен снабжать астронавтов водой и кислородом во время продолжительных миссий. В негерметичном состоянии его можно использовать для хранения в нем дополнительной полезной нагрузки.

Этот модуль состоит из более чем 20 000 отдельных частей. К ним относятся электрооборудование, солнечные батареи, топливные баки, а также целые километры важных кабелей и труб. EMS представляет собой цилиндр, высота и диаметр которого составляют почти 4 метра. Он также может развернуть огромную четырехъярусную 19-метровую солнечную панель, способную генерировать достаточно энергии для питания двух домов средних размеров. Его бак способен вместить 8,6 тонны топлива, предназначенного для работы основного двигателя и еще 32 небольших подруливающих устройств.

Несмотря на продолжительное сотрудничество между Американским и Европейским космическими агентствами, использование ESM станет первым случаем применения NASA европейской системы для питания космического корабля, построенного в США. Оливер Юкенхофел, руководитель орбитальной и исследовательской службы в Airbus, сделал следующее заявление для прессы:

«Доставка первого европейского сервисного модуля для космического аппарата NASA Orion является чрезвычайно важным моментом, показывающим, что миссия американского агентства по изучению глубокого космоса выполняется наступательными темпами. Очень скоро модуль экипажа и сервисный модуль будут размещены в Космическом центре имени Кеннеди, после чего начнется проведение процедур по их интеграции и тестированию».

ESM поможет «Ориону» в реализации масштабных амбиций, включающих в себя создание полноценной инфраструктуры на Луне, которая когда-нибудь будет использоваться людьми для упрощения полетов на Марс. Первая миссия космического корабля запланирована на 2020 год. Она называется Exploration Mission-1 и окажется беспилотной. В рамках нее аппарат запустят за пределы Луны, чтобы протестировать все его системы. Если все пройдет по плану, то пилотируемые миссии стартуют в 2022 году в ходе реализации Exploration Mission-2.

«Все эти заявления звучат как научная фантастика, однако я уверен, что они будут реализованы в ближайшем будущем. Европе же нужно задать себе один вопрос – хочет ли она стать частью этого или нет. Нам следует действовать осторожно, чтобы не упустить свой счастливый билет», – добавил Юкенхофел.