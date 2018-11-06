NASA показало видео с МКС рекордного качества

Сотрудники NASA разместили в Сети новый видеоролик с МКС, имеющий рекордно высокое качество. Запись была опубликована на официальном канале американского агентства в видеохостинге YouTube.

В середине весны на космическую станцию была отправлена новейшая камера, созданная компанией RED. Она может производить съемку роликов в крайне высоком разрешении. К примеру, запись, размещенная на «Ютубе», может быть просмотрена в разрешении 8192 на 4320 точек, то есть в стандарте 8K. На представленных кадрах можно увидеть потрясающий вид на Землю с космоса, а также проведение различных технических операций и научных исследований. Для сравнения – простое цифровое телевидение может показывать программы в Full HD разрешении (1920 на 1080 точек).

Напоминаем, что первый элемент МКС был выведен на земную орбиту Российской Федерацией около 20 лет назад. Им являлся грузовой блок под названием «Заря». Согласно планам NASA через 6 лет будет завершена эксплуатация станции. Ее собираются затопить в Тихом океане. Однако частные компании могут спасти проект и взяться за его финансирование. К тому же Россия собирается отсоединить свой сегмент и создать национальную станцию.