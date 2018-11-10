На видео попал загоревшийся в Петербурге гипермаркет «Лента»

В городе Санкт-Петербург в гипермаркете «Лента» произошло возгорание. Ролик с магазином, охваченным огнем, был размещено сегодня утром, 10 ноября, на одной из страничек социальной сети «Инстаграм».

Представители городского управления МЧС России сообщили сотрудникам прессы, что все посетители и работники гипермаркета были успешно выведены из здания. Всего удалось эвакуировать около 800 человек – согласно предварительным данным никто из них не пострадал. Пожар начался в одном из помещений «Ленты». Изначально его площадь была равна 300 квадратным метрам, однако затем он охватил собой практически все сооружение, находящееся на Набережной Обводного канала. Сейчас огонь занимает территорию площадью 4800 квадратных метров. Ему было решено присвоить 3-й уровень сложности.

Спасатели отметили, что сообщение о возгорании пришло к ним в полдевятого утра. Здание имеет всего один этаж, поэтому людей удалось быстро вывести из него. Позднее стало известно, что кровля сооружения площадью 3800 квадратных метров обвалилась. Пожарные продолжают тушение огня. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование, расположенное под кровлей гипермаркета.