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В ФОКУСЕ

На Украине с бывшего аэродрома угнали самолет Ан-2

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категория: В ФОКУСЕ

В украинских СМИ заявляют, что сегодня, 23 ноября, неизвестные смогли угнать воздушное судно Ан-2, находившееся в районе объекта, который ранее выполнял функцию аэродрома.

Работники правоохранительных органов сообщают, что помимо летательного аппарата неизвестные лица забрали с воздушной базы, находящейся в окрестностях села Божковское несколько наборов навесных систем и сломанный мотор. На данный момент времени следователи занимаются установкой всех обстоятельств произошедшего. Было открыто уголовное дело по статье «Кража имущества».

Ранее в средствах массовой информации было рассказано о том, что авиастроительный завод «Антонов» находится в критическом положении. В результате разрыва отношений с РФ он оказался в замкнутом круге, так как не способен заменить российские системы зарубежными.

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