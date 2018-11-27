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В ФОКУСЕ

На плавдоке «Адмирала Кузнецова» нашли трещину длиной в десятки метров

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категория: В ФОКУСЕ

В российских СМИ сообщают, что плавдок ПД-50 мог пойти на дно по причине разрыва сварного шва в одном из его отделений. Ранее отмечалось, что он затонул из-за неполадок в энергоснабжении.

Водолазы смогли найти огромную трещину длиной 50-60 метров в одном из помещений, которое заполняется водой. Она могла возникнуть как из-за плохой сварки, так и из-за усталости металлической конструкции. Специалисты отмечают, что один из бортов дока пошел на дно при его балансировке, то есть погружении на другой уровень. В результате был поврежден боевой корабль «Адмирал Кузнецов».

Стало также известно, что ранее плавдок смог получить свидетельство о том, что пригоден к эксплуатации. В итоге он затонул 30 октября во время выхода авианесущего крейсера из дока. Происшествие случилось в Мурманске – 70-тонный кран плавдока рухнул на судно, приведя к повреждениям, оцененным в 70 миллионов рублей.

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